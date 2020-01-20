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Покрытия VEBE имеют высокую износостойкость, что дает возможность использовать их на объектах с самой большой проходимостью (торговые и бизнес центры, вокзалы, магазины).