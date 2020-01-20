Покрытия VEBE имеют высокую износостойкость, что дает возможность использовать их на объектах с самой большой проходимостью (торговые и бизнес центры, вокзалы, магазины).
Изотовление ковров любой формы
Плотность ворса до 1700 г/м2
Широкая цветовая гамма изделий
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Объекты "под ключ" от проекта до монтажа
Выезд специалиста на замер и расчет стоимости заказа
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Грязезащитные ворсовые покрытия VEBE используются в качестве третьего уровня грязезащиты помещений для сбора грязи и влаги.
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с учётом доставки грязезащитных ворсовых ковров
в Нижнем Новгороде, Воронеже, Казани, Липецке и Ярославле
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Адрес
СТК Велес
г. Нижний Новгород
ул. Геологов 3