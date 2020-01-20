Придверные ворсовые ковры VEBE

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Грязезащитные
ворсовые покрытия

от 1450 руб./м2
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8 800 300 06 34

Покрытия VEBE имеют высокую износостойкость, что дает возможность использовать их на объектах с самой большой проходимостью (торговые и бизнес центры, вокзалы, магазины).

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ КОВРЫ VEBE

Изотовление ковров любой формы
Плотность ворса до 1700 г/м2
Широкая цветовая гамма изделий

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Наши клиенты

Имея многолетний опыт работы с данными типами покрытий, мы можем предложить изготовление ковров различных форм и размеров, а широкий ассортимент VEBE удовлетворит даже самого требовательного заказчика.

Каталог продукции
по запросу
Ворсовые ковры "Нованоп"
Ворс: 100% Полипропилен
Плотность ворса: 1050 г/м2
Высота ворса: 3,6 мм
Общая высота ковра: 9,2 мм
Вес изделия: 2090 г/м2
Тип подложки: WB вафельная
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по запросу
Ворсовые ковры "Применоп"
Ворс: 100% Полипропилен
Плотность ворса: 1150 г/м2
Высота ворса: 4,5 мм
Общая высота ковра: 9,2 мм
Вес изделия: 2200 г/м2
Тип подложки: VG битумная
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по запросу
Ворсовые ковры "Суперноп"
Ворс: 100% Полипропилен
Плотность ворса: 1700 г/м2
Высота ворса: 5,5 мм
Общая высота ковра: 11 мм
Вес изделия: 3000 г/м2
Тип подложки: VG битумная
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по запросу
Ворсовые ковры "Геркулес"
Ворс: 100% Полипропилен
Плотность ворса: 1600 г/м2
Высота ворса: 7,5 мм
Общая высота ковра: 13,5 мм
Вес изделия: 2620 г/м2
Тип подложки: WB вафельная
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Наши преимущества

Гарантия качества и лучшей цены от производителя

Доставка продукции по всей России

Специальные условия для дилеров и постоянных клиентов

Объекты "под ключ" от проекта до монтажа

Выезд специалиста на замер и расчет стоимости заказа

Профессиональные консультации специалистов

Грязезащитные ворсовые покрытия VEBE используются в качестве третьего уровня грязезащиты помещений для сбора грязи и влаги.

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Итоговая стоимость покрытия рассчитывается
исходя из ширины рулона 2000 мм

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с учётом доставки грязезащитных ворсовых ковров
в Нижнем Новгороде, Воронеже, Казани, Липецке и Ярославле

Телефон

8 800 300 06 34

Адрес
СТК Велес
г. Нижний Новгород
ул. Геологов 3

8 800 300 06 34
tsk-veles@mail.ru
г. Нижний Новгород ул. Геологов 3